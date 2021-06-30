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Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

Без провокаций и угроз: Пентагон о учениях Sea Breeze 2021 в Черном море

Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Международные военно-морские учения Sea Breeze 2021, организованные США совместно с Украиной, не содержат никаких провокаций и поддерживают безопасность в акватории Черного моря.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, военные учения имеют цель поддержания стабильности в море через улучшение сотрудничества стран-членов НАТО и союзников.

— Как объяснил в ходе церемонии открытия учений заместитель капитана командующего Кайл Грант, морские учения в международных водах не содержат никаких провокаций. Он абсолютно прав, — подчеркнул Кирби.

28 июня стартовали учения Sea Breeze 2021 в Черном море. В частности, участники будут отрабатывать интеграцию сил.

Пресс-секретарь Пентагона рассказал, что они будут действовать по заранее разработанному сценарию для улучшения осведомленности относительно моря.

В следующем этапе участники перейдут к непрописанному сценарию по тестированию динамических морских возможностей.

Нынешние учения Sea Breeze являются самыми масштабными. В частности, в них принимает участие рекордное количество участников. Также задействовано около 30 кораблей, 30 самолетов и до 5 тыс. военных.

Фото: Getty Images

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