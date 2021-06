Международные военно-морские учения Sea Breeze 2021, организованные США совместно с Украиной, не содержат никаких провокаций и поддерживают безопасность в акватории Черного моря.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, военные учения имеют цель поддержания стабильности в море через улучшение сотрудничества стран-членов НАТО и союзников.

.@PentagonPresSec: On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise’s 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) June 29, 2021