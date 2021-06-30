Международные военно-морские учения Sea Breeze 2021, организованные США совместно с Украиной, не содержат никаких провокаций и поддерживают безопасность в акватории Черного моря.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби во время брифинга.
По его словам, военные учения имеют цель поддержания стабильности в море через улучшение сотрудничества стран-членов НАТО и союзников.
— Как объяснил в ходе церемонии открытия учений заместитель капитана командующего Кайл Грант, морские учения в международных водах не содержат никаких провокаций. Он абсолютно прав, — подчеркнул Кирби.
.@PentagonPresSec: On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise’s 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2
— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) June 29, 2021
28 июня стартовали учения Sea Breeze 2021 в Черном море. В частности, участники будут отрабатывать интеграцию сил.
Пресс-секретарь Пентагона рассказал, что они будут действовать по заранее разработанному сценарию для улучшения осведомленности относительно моря.
В следующем этапе участники перейдут к непрописанному сценарию по тестированию динамических морских возможностей.
Нынешние учения Sea Breeze являются самыми масштабными. В частности, в них принимает участие рекордное количество участников. Также задействовано около 30 кораблей, 30 самолетов и до 5 тыс. военных.