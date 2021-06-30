Международные военно-морские учения Sea Breeze 2021, организованные США совместно с Украиной, не содержат никаких провокаций и поддерживают безопасность в акватории Черного моря.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, военные учения имеют цель поддержания стабильности в море через улучшение сотрудничества стран-членов НАТО и союзников.

— Как объяснил в ходе церемонии открытия учений заместитель капитана командующего Кайл Грант, морские учения в международных водах не содержат никаких провокаций. Он абсолютно прав, — подчеркнул Кирби.

.@PentagonPresSec: On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise’s 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2 — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) June 29, 2021

28 июня стартовали учения Sea Breeze 2021 в Черном море. В частности, участники будут отрабатывать интеграцию сил.

Пресс-секретарь Пентагона рассказал, что они будут действовать по заранее разработанному сценарию для улучшения осведомленности относительно моря.

В следующем этапе участники перейдут к непрописанному сценарию по тестированию динамических морских возможностей.

Нынешние учения Sea Breeze являются самыми масштабными. В частности, в них принимает участие рекордное количество участников. Также задействовано около 30 кораблей, 30 самолетов и до 5 тыс. военных.