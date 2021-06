В среду, 30 июня, в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Об этом американскому агентству сообщили близкие Рамсфельда в Нью-Мексико.

— В свои 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико. История может помнить его выдающимися достижениями за шесть десятилетий государственной службы. Но для тех, кто знал его лучше всего и чьи жизни навсегда изменились в результате, мы помнить его непоколебимую любовь к жене Джойс, его семье и друзьям, а также целостность, которую он привнес в жизнь, посвященную стране, — рассказали близкие экс-министра.

Дональд Рамсфельд руководил Пентагоном именно в то время, когда Соединенные Штаты ввели войска в Ирак и Афганистан, при президентстве Джорджа Буша.

Первый раз Рамсфельд возглавил Министерство обороны США при президентстве Джеральда Форда с 1975 до 1977 года, а второй — при администрации Джорджа Буша в 2001-2006 годах.

В 1970-е годы Рамсфельд был самым молодым министром обороны в истории Соединенных Штатов Америки, а после повторного назначения стал самым пожилым.