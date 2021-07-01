Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай обвинил Россию в продолжении дестабилизации в Черноморском регионе и заверил, что Альянс и дальше будет поддерживать союзников и партнеров.

Об этом он заявил во время визита в Тбилиси, комментируя грузинскому Первому каналу инцидент в Черном море с британским эсминцем Defender.

По его словам, Великобритания предоставила НАТО полную информацию об инциденте.

– Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона, – отметил он.

По его словам, у Альянса твердая позиция, если это касается свободы судоходства и факта, “что Крым – это Украина, а не Россия”.

– Во время этого инцидента союзники Альянса проявили твердость в защите перечисленных мною принципов, – сказал представитель НАТО.

Аппатурай добавил, что Россия должна осознать – НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

В Черном море 23 июня произошел инцидент с эсминцем HMS Defender. В Минобороны РФ заявили, что корабль совершил предупредительный выстрел, а самолет Су-24М сбросил авиационные бомбы якобы из-за нарушения границы.

В то же время в Министерстве обороны Британии опровергли обстрел. Согласно заявлению, HMS Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины.

Источник: 1tv.ge