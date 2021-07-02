Пандемия Covid-19 привела к активному распространению по миру торговли людьми и создала для этого явления идеальные условия.
Соединенные Штаты Америки создали список, насчитывающий 19 государств, ситуацию в которых США считают особенно опасной.
В Госдепартаменте США по вопросам экономики считают, что глобальная пандемия дала возможность торговцам людьми воспользоваться экономически уязвимым положением граждан.
В отчете, который обнародовал Госдеп, речь идет о случаях, когда детей из семей с низким достатком вербовали для тяжелой работы, а некоторые родители сами продавали своих детей преступникам.
В таких страна, как Индия и Непал молодые женщины из бедных сел вынужденно выходили замуж, чтобы помочь прокормиться своей семье. В Гаити и Нигерии бандиты заставляли внутренне перемещенных лиц, из лагерей для беженцев, оказывать платные сексуальные услуги.
В развитых странах, таких как США и Великобритания, также были зафиксированы случаи торговли людьми. Например домовладельцы принуждали людей, которые из-за пандемии потеряли доход и не могли платить за аренду, к половым актам.
В черный список США попали 19 стран, которые недостаточно борются с торговлей людьми и не соответствуют никаким нормам.
Сейчас список выглядит так:
- Гвинея-Бисау;
- Малайзия;
- Афганистан;
- Алжир;
- Бирма;
- Китай;
- Коморские острова;
- Северная Корея;
- Куба;
- Иран;
- Никарагуа;
- Россия;
- Южный Судан;
- Сирия;
- Туркменистан;
- Венесуэла.
Попадание в этот список может угрожать санкциями или прекращением оказания помощи от США.
Источник: Госдепартамент США