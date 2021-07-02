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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Из-за пандемии в мире распространяется торговля людьми — черный список опасных стран

Из-за пандемии в мире распространяется торговля людьми — черный список опасных стран

Пандемия Covid-19 привела к активному распространению по миру торговли людьми и создала для этого явления идеальные условия.

Соединенные Штаты Америки создали список, насчитывающий 19 государств, ситуацию в которых США считают особенно опасной.

В Госдепартаменте США по вопросам экономики считают, что глобальная пандемия дала возможность торговцам людьми воспользоваться экономически уязвимым положением граждан.

В отчете, который обнародовал Госдеп, речь идет о случаях, когда детей из семей с низким достатком вербовали для тяжелой работы, а некоторые родители сами продавали своих детей преступникам.

В таких страна, как Индия и Непал молодые женщины из бедных сел вынужденно выходили замуж, чтобы помочь прокормиться своей семье. В Гаити и Нигерии бандиты заставляли внутренне перемещенных лиц, из лагерей для беженцев, оказывать платные сексуальные услуги.

В развитых странах, таких как США и Великобритания, также были зафиксированы случаи торговли людьми. Например домовладельцы принуждали людей, которые из-за пандемии потеряли доход и не могли платить за аренду, к половым актам.

В черный список США попали 19 стран, которые недостаточно борются с торговлей людьми и не соответствуют никаким нормам.

Сейчас список выглядит так:

  • Гвинея-Бисау;
  • Малайзия;
  • Афганистан;
  • Алжир;
  • Бирма;
  • Китай;
  • Коморские острова;
  • Северная Корея;
  • Куба;
  • Иран;
  • Никарагуа;
  • Россия;
  • Южный Судан;
  • Сирия;
  • Туркменистан;
  • Венесуэла.

Попадание в этот список может угрожать санкциями или прекращением оказания помощи от США.

Источник: Госдепартамент США

Фото: Depositphotos

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