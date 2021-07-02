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Валентина Летяк |

Самолеты Израиля атаковали военный завод в секторе Газа

Израиль - Сектор Газа

Самолеты ВВС Израиля ночью 2 июля подвергли бомбардировке оружейный завод ХАМАС в секторе Газа – в ответ на новую волну поджогов воздушных шаров, запущенных на территорию страны из прибрежного анклава.

В Армии обороны Израиля сообщили, что этот завод боевики ХАМАС использовали для разработки и изготовления оружия.

Израильские военные заявили, что будут решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа.

Информация о разрушениях и жертвах в результате бомбардировки пока не поступало.

 

Перед этим в четверг запущенные из сектора Газа зажигательные шары вызвали четыре пожара возле израильских городов вдоль южной границы.

Большинство пожаров были небольшими и неопасными, их удалось быстро ликвидировать, прежде чем был нанесен значительный ущерб.

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Источник: Times of Israel

Фото: Getty Images

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