Самолеты Израиля атаковали военный завод в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля ночью 2 июля подвергли бомбардировке оружейный завод ХАМАС в секторе Газа – в ответ на новую волну поджогов воздушных шаров, запущенных на территорию страны из прибрежного анклава.

В Армии обороны Израиля сообщили, что этот завод боевики ХАМАС использовали для разработки и изготовления оружия.

Израильские военные заявили, что будут решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа.

Информация о разрушениях и жертвах в результате бомбардировки пока не поступало.

מטוסי קרב תקפו הלילה אתר ייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. הרכיבים שנתקפו שימשו את חמאס למחקר ופיתוח נשק. התקיפה בוצעה בתגובה להפרחת בלוני התבערה לשטח ישראל. צה”ל יגיב בתקיפות כנגד נסיונות טרור מרצועת עזה pic.twitter.com/dWDijVMOlg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 1, 2021

Перед этим в четверг запущенные из сектора Газа зажигательные шары вызвали четыре пожара возле израильских городов вдоль южной границы.

Большинство пожаров были небольшими и неопасными, их удалось быстро ликвидировать, прежде чем был нанесен значительный ущерб.

Источник: Times of Israel