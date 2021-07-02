Во Флориде приостановили поиски людей под завалами дома — причина

В штате Флорида в США временно остановили поисковые работы людей под обломками обрушившегося дома в городе Серфсайд.

Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд, в котором и располагается городок, Даниэлла Ливайн Кава.

Чиновник отметила, что поиски прекратили из-за “структурных проблем”, а именно из-за опасности от непрочности конструкций здания.

По словам Кавы, поисковые и спасательные работы будут проводить только в тех местах и ​​в тех случаях, когда это будет сочтено достаточно безопасным.

Она также сообщила, что власти готовятся к возможному сносу башни кондоминиума.

Обвал дома в США

24 июня неподалеку Майами произошел обвал 12-этажного здания, причины катастрофы до сих пор точно не известны.

По состоянию на 25 июня пропавшими считают более 150 человек, 120 человек нашли сразу в удовлетворительном состоянии.

Известно также о четырех погибших, тела которых достали из под завала той же ночью.

В связи с трагическим событием президент страны Джо Байден объявил в штате Флорида режим чрезвычайной ситуации.

Более об обвале дома в Серфсайд, в нашем материале.