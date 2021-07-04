В аварии судна недалеко от побережья Туниса, во время переезда из Ливии в Италию утонули по меньшей мере 43 мигранта.

Согласно данным гуманитарной организации, лодка с мигрантами отправилась из Зувара на северо-западном побережье Ливии.

Плавсредство перевозило мигрантов из Египта, Судана, Эритреи и Бангладеш.

О трагедии сообщили в Тунисском филиале Красного Полумесяца.

С затонувшего судна удалось спасти около 84 человек.

Новое приложение погранично-таможенной службы США

В июне погранично-таможенная служба США начала использовать приложение для сбора и хранения данных о беженцах из Мексики до того, как они пересекут границу.

Программа использует технологию распознавания лиц, геолокации и облачных вычислений.

Данные мексиканцев, ищущих убежища, международные и неправительственные организации присылают пограничникам через программу. Последние проверяют информацию и решают, допускать ли гражданина Мексики в США.

Источник: Sky News

Фото: Alexander Koerner/Getty Images