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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Хакеры вывели из строя крупнейшую сеть супермаркетов Швеции

каса, супермаркет

Хакеры атаковали одну из крупнейших сетей супермаркетов Швеции.

Компания вынуждена была временно закрыть около 800 магазинов по всей стране после того, как из-за кибератаки был заблокирован доступ в кассы супермаркетов.

— Сейчас много наших магазинов временно закрыты … Один из поставщиков подвергся ИТ-атаке, поэтому кассовые аппараты не работают. Мы сожалеем об этом и делаем все, чтобы вскоре снова открыться, — говорится в заявлении Coop Sweden.

Coop Sweden не назвала субподрядчика и не раскрыла методы взлома, которые были использованы против нее.

Кибератаки на Польшу

Польское правительство связывает недавние кибератаки на электронные почты и аккаунты политиков и чиновников с российскими спецслужбами.

16 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Сейма с просьбой созвать внеочередное заседание из-за кибератаки на личные данные польских чиновников.

В частности хакеры взломали почту руководителя канцелярии премьер-министра Михала Дворчика и обнародовали письма в сети, часть из которых фейковых и сфабрикованными.

Источник: Coop Sweden

Фото: Depositphotos

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