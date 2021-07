В Евросоюзе запретили использование одноразовых пластиковых изделий

В ЕС с 3 июля запретили использование некоторых видов пластиковой продукции.

Директива о пластике одноразового использования устанавливает строгие правила и призвана уменьшить количество продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих пляжи Европы.

В регионах, где альтернативные варианты легко применимы и доступными по цене, одноразовые пластмассовые изделия будут запрещены вовсе. Использование прочих продуктов будет ограничено с помощью дизайна, маркировки и обязательств по очистке тем, кто их производит.

О запрете пластика в ЕС договорились еще в 2019 году, и государства-члены ЕС должны два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

Today is the day!

Europe ???????? waves goodbye ???????? to:

Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds

cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &

all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B

— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) July 3, 2021