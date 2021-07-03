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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В Евросоюзе запретили использование одноразовых пластиковых изделий

пластик

В ЕС с 3 июля запретили использование некоторых видов пластиковой продукции.

Директива о пластике одноразового использования устанавливает строгие правила и призвана уменьшить количество продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих пляжи Европы.

В регионах, где альтернативные варианты легко применимы и доступными по цене, одноразовые пластмассовые изделия будут запрещены вовсе. Использование прочих продуктов будет ограничено с помощью дизайна, маркировки и обязательств по очистке тем, кто их производит.

— Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола, — написал в своем микроблоге в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

О запрете пластика в ЕС договорились еще в 2019 году, и государства-члены ЕС должны два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

Директива ЕС предусматривает, что в ближайшие несколько лет вступят в силу другие необходимые ограничения.

О запрете пластика в ЕС договорились еще в 2019 году, и государства-члены ЕС должны два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

С 3 июля запрещены одноразовые пластиковые изделия:

  • ватные палочки,
  • столовые приборы,
  • тарелки,
  • мешалки,
  • палочки для еды,
  • соломинки,
  • пенополистирол для одноразового использования контейнеров для пищи и напитков,
  • все изделия из пластической оксидно-разрушительной продукции.

Источник: Ec.europa.eu

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