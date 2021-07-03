В Евросоюзе запретили использование одноразовых пластиковых изделий

В ЕС с 3 июля запретили использование некоторых видов пластиковой продукции.
Директива о пластике одноразового использования устанавливает строгие правила и призвана уменьшить количество продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих пляжи Европы.
В регионах, где альтернативные варианты легко применимы и доступными по цене, одноразовые пластмассовые изделия будут запрещены вовсе. Использование прочих продуктов будет ограничено с помощью дизайна, маркировки и обязательств по очистке тем, кто их производит.
— Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола, — написал в своем микроблоге в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.
О запрете пластика в ЕС договорились еще в 2019 году, и государства-члены ЕС должны два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.
Today is the day!
Europe ???????? waves goodbye ???????? to:
Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds
cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &
all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B
— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) July 3, 2021
Директива ЕС предусматривает, что в ближайшие несколько лет вступят в силу другие необходимые ограничения.
О запрете пластика в ЕС договорились еще в 2019 году, и государства-члены ЕС должны два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.
С 3 июля запрещены одноразовые пластиковые изделия:
- ватные палочки,
- столовые приборы,
- тарелки,
- мешалки,
- палочки для еды,
- соломинки,
- пенополистирол для одноразового использования контейнеров для пищи и напитков,
- все изделия из пластической оксидно-разрушительной продукции.
Источник: Ec.europa.eu