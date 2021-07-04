Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре, власти страны назвали их самыми масштабными в истории и обратились к международному сообществу за помощью.

Президент Кипра Анастасиадис поблагодарил Грецию и Израиль, которые пообещали выслать пожарные самолеты. Самолеты направит и Италия.

В Еврокомиссии сообщают, что разрабатывают план помощи Кипру, в том числе возможность направить пожарную технику.

На фоне усиления ветра огонь распространяется на юге Кипра в районе Лимасола. Уже пришлось эвакуировать несколько деревень. Повреждены десятки домов, информации о жертвах не поступало.

Уже неделю на Кипре стоит жара до 40 ° C. Эксперты предупреждают, что с изменением климата экстремальные температурные рекорды будут происходить все чаще.

Сейчас пожарные пытаются не допустить перехода огня в горных районах страны и лес Махарес.

Источник: ВВС