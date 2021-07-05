Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

В Майами снесут обрушившуюся многоэтажку

Обвал будинку у Маямі

5 июля в 22.00 в Майами, что в штате Флорида (США), начнется снос здания Champlain Towers South, которое частично обрушилось 24 июня. Продлятся работы до трех часов ночи.

Полиция призвала людей, которые проживают между 86-й, 89-й улицей, Abbott Ave и береговой линией, оставаться в помещениях.

Им рекомендовали закрыть все окна, двери, любые другие отверстия, через которые может проникнуть пыль, и включить систему кондиционирования.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заверила, что в доме не осталось животных.

– Пожарно-спасательная команда Майами-Дейд трижды обследовала здание. В шкафах, под кроватями и везде, где могли скрываться животные, никого не обнаружили, – заметила она.

По словам начальника пожарной службы Майами-Дейд Алан Комински, после сноса спасательная миссия продолжится.

Работы хотят успеть провести до того, как до города доберется ураган Эльза.

Этой ночью в США состоялась акция в поддержку всех пострадавших в трагедии в Серфсайде.

Обрушение 12-этажного здания Champlain Towers South в приморском городке Серфсайд, почти в 10 км от Майами-Бич, произошло в 01.15 24 июня. Число погибших возросло до 24 человек.

Президент страны Джо Байден объявил в штате Флорида режим чрезвычайной ситуации и высказал предположение, что обвал случился из-за повышения уровня моря.

Источник: Miami-Dade Police, ABC News

Фото: Miami Beach Police

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка