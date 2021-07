5 июля в 22.00 в Майами, что в штате Флорида (США), начнется снос здания Champlain Towers South, которое частично обрушилось 24 июня. Продлятся работы до трех часов ночи.

Полиция призвала людей, которые проживают между 86-й, 89-й улицей, Abbott Ave и береговой линией, оставаться в помещениях.

Им рекомендовали закрыть все окна, двери, любые другие отверстия, через которые может проникнуть пыль, и включить систему кондиционирования.

#UPDATE 51: The demolition of Champlain Towers South will take place tonight between 10:00 p.m. and 3:00 a.m.

We urge residents who live in the Shelter in Place Zone – between 86th St and 89th St and Abbott Ave and the shoreline – to stay indoors effective immediately. pic.twitter.com/AWWMuJpXSe

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 4, 2021