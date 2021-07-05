5 июля в 22.00 в Майами, что в штате Флорида (США), начнется снос здания Champlain Towers South, которое частично обрушилось 24 июня. Продлятся работы до трех часов ночи.

Полиция призвала людей, которые проживают между 86-й, 89-й улицей, Abbott Ave и береговой линией, оставаться в помещениях.

Им рекомендовали закрыть все окна, двери, любые другие отверстия, через которые может проникнуть пыль, и включить систему кондиционирования.

#UPDATE 51: The demolition of Champlain Towers South will take place tonight between 10:00 p.m. and 3:00 a.m. We urge residents who live in the Shelter in Place Zone – between 86th St and 89th St and Abbott Ave and the shoreline – to stay indoors effective immediately. pic.twitter.com/AWWMuJpXSe — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 4, 2021

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заверила, что в доме не осталось животных.

– Пожарно-спасательная команда Майами-Дейд трижды обследовала здание. В шкафах, под кроватями и везде, где могли скрываться животные, никого не обнаружили, – заметила она.

По словам начальника пожарной службы Майами-Дейд Алан Комински, после сноса спасательная миссия продолжится.

Работы хотят успеть провести до того, как до города доберется ураган Эльза.

Этой ночью в США состоялась акция в поддержку всех пострадавших в трагедии в Серфсайде.

This evening, In a show of solidarity and support with Surfside, we shined a light paying tribute to all of the victims, their families and first responders involved in this national tragedy. We were joined by members of @MiamiBeachFire and our 911 Dispatchers. #SurfsideStrong pic.twitter.com/PY7U2xKgCj — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) July 5, 2021

Обрушение 12-этажного здания Champlain Towers South в приморском городке Серфсайд, почти в 10 км от Майами-Бич, произошло в 01.15 24 июня. Число погибших возросло до 24 человек.

Президент страны Джо Байден объявил в штате Флорида режим чрезвычайной ситуации и высказал предположение, что обвал случился из-за повышения уровня моря.

Источник: Miami-Dade Police, ABC News

Фото: Miami Beach Police