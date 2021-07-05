В Мексике произошла стрельба на стадионе во время футбольного матча, есть погибшие

В мексиканском штате Морелос в результате стрельбы на футбольном стадионе погибли четыре болельщика, еще троих срочно госпитализировали, их состояние оценивают как критическое.

Инцидент произошел в городе Куэрнавака: любительский матч проходил на поле спортивного комплекса Флорес Магон.

Как рассказали местным журналистам очевидцы стрельбы, группа вооруженных людей ворвалась на футбольное поле прямо во время игры, открыв огонь по трибунам.

Уже через несколько минут после этого мужчины покинули спорткомплекс на внедорожнике и двух мотоциклах.

Полицейские штата уже начали поиск злоумышленников, причастных к стрельбе. По данным СМИ, в том районе, где находится стадион, уже несколько лет подряд фиксируют высокий уровень преступности.

Источник: La Silla Rota