В Польше арестовали украинца по подозрению в убийстве своего соотечественника

В Белостоке (Польша) правоохранители арестовали 41-летнего гражданина Украины. Его подозревают в убийстве своего соотечественника.

По неофициальной информации, перед нападением он спорил с украинцем относительно территориальной принадлежности Крыма.

По данным польских СМИ, в доме, где произошло убийство, проживало несколько людей. Граждане из разных стран приехали в Польшу на заработки в строительную компанию.

48-летний украинец умер 2 июля. По предварительным данным, смерть наступила в результате ножевых ранений. Арестованному гражданину Украины может грозить заключение на срок от восьми до 25 лет.

Местный полицейский рассказал, что подозреваемый не признает себя виновным и отказывается предоставлять показания прокуратуре. По его словам, он не помнит, что произошло, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Внешний осмотр тела показал, что у погибшего есть несколько глубоких порезов и колотых ран в области головы, шеи и плеч. Орудие убийства обнаружили на месте происшествия — нож застрял в плече погибшего украинца.

Подозреваемому в убийстве избрали меру пресечения — нахождение под стражей на срок до трех месяцев. Следствие продолжается.

Источник: Kurier Poranny