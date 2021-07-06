В Австрии на 65-летнего мужчину напал полутораметровый питон. Животное укусило пенсионера во время утреннего посещения туалета в собственном доме.

Рептилия пробралась в туалет канализационными трубами из квартиры своего 24-летнего хозяина.

Как рассказал сам пострадавший, он сидел на унитазе, когда почувствовал легкий укус. Тогда же он посмотрел вниз и увидел в чаше унитаза большую змею.

Пенсионер сразу вызвал спасателей, а те в свою очередь — специалистов по отлову рептилий, которые вытащили питона из унитаза.

Также австриец обратился к медикам после инцидента, однако он получил легкие телесные травмы.

В то же время хозяину питона грозит обвинение по подозрению в причинении телесных повреждений по неосторожности. Кроме того, в его квартире обнаружили еще 11 неядовитых змей и геккона.

Сетчатый питон, напавший на мужчину, был размером 1,6 м. Такие змеи водятся преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии и считаются самыми большими в мире.