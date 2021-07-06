Северный поток-2 может стать ловушкой: эксперты об его использовании в военных целях

Ряд экспертов и НАТО очень серьезно относятся к предположению, будет ли использовать РФ газопровод Северный поток-2 в военных целях. А вот правительство Германии закрывает на это глаза.

Об этом сообщил Йоахим Краузе — директор Института политики безопасности при Кильского университете.

Он отметил: аргументы о том, что Северный поток-2 — это коммерческий проект, опровергают в своей статье эксперты из Центра глобалистики Михаил Гончар, Андрей Рыженко и Богдан Устименко.

Они предполагают, что Россия использует газопровод для установления подводного оборудования, что позволит отслеживать все военные суда НАТО в Балтийском море и обнаруживать подводные лодки. Это может подорвать преимущество Альянса в морской сфере. Особенно пострадают немецкие подводные лодки.

Военно-морские эксперты в Германии и НАТО Северный поток-2 рассматривают как гигантскую цепь датчиков, которые могут быть использованы в военных целях и сыграть критическую роль в условиях кризиса.

Но Краузе обращает внимание на то, что нужно проверить, насколько обоснованы подозрения экспертов. По его мнению, слушания в немецком бундестаге также имели бы смысл.

Если этого не сделать, то Краузе не исключает, что Северный поток-2 может стать военной ловушкой.

Источник: Neue Zürcher Zeitung