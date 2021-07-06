Количество мигрантов из Беларуси в Литву превысило тысячу человек. За несколько дней количество таких лиц возросло почти вдвое.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, заявив, что режим Беларуси использует миграцию для того, чтобы оказывать давление на Литву и ЕС.

— Мигранты, пересекающие границу — это инструмент политических манипуляций, использующийся против Литвы и Евросоюза, — отметил политик.

По мнению президента Литвы, есть прямая связь между санкциями со стороны ЕС против Беларуси, и действиями, которые режим Лукашенко осуществляет сейчас на границах.

По словам Науседы, сейчас проблема усиливается, ведь Литва сталкивается с миграционным кризисом.

— Ранее сообщалось о 600 незаконных мигрантов. Однако в течение нескольких дней ситуация ухудшилась. Сейчас количество нелегальных переходов границы превысила тысячу, — объяснил он.

Науседа призвал правительство Литвы действовать немедленно для укрепления внешней границы Евросоюза.

Также он отметил, что страны-члены ЕС не признают легитимности режима Беларуси.

На днях из-за наплыва мигрантов из Беларуси Литва объявила чрезвычайное положение в стране на государственном уровне.

Источник: сайт ЄС