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Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

В Японии на четвертые сутки после оползня не могут найти 24 человека

Зсув ґрунту в Японїї

Власти города Атами в японской префектуре Сидзуока сократили число пропавших после оползня людей до 24. Количество погибших, наоборот, возросло до четырех.

Пожарные, полиция и силы самообороны вывозят мусор и проводят обыски в домах, затопленных болотом, уже четвертые сутки.

Утром 6 июля железнодорожная компания центральной Японии после предупреждения о возможности нового оползня прекратила сообщение между городами Одавара (префектура Канагава) и Атами.

572 человека разместили в двух местных отелях и в начальной школе.

11 начальных и средних школ и четыре детских сада все еще не работают.

3 июля на город Атами в японской префектуре Сидзуока сошел селевой поток.

Сейчас местные власти выдвигают версию, что селевые схождения могли усилиться за счет 54 тыс. куб. м почвы, размещенной на склоне горы для строительных работ.

С учетом этого в реку попало около 100 тыс. куб. м, после чего эту субстанцию отнесло на расстояние два километра.

Стихийное бедствие разрушило 130 домов, четыре человека погибли.

Источник: Kyodo News

Фото: Getty Images

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