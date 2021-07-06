В Евросоюзе отреагировали на вынесение приговора голове Белгазпромбанка и бывшему кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и требуют немедленно освободить политика.

В Службе внешних связей ЕС пригрозили режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко новыми санкциями и пообещали приложить усилия для привлечения сторонников режима к ответственности за жестокие репрессии.

— ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры, — отметили в обращении.

Евросоюз в очередной раз обратился к белорусским властям с требованием освободить всех политических заключенных, журналистов и граждан, которые отстаивали свое право жить в демократической стране.

— Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости, а также привлечь виновных к ответственности, — говорится в заявлении.

Приговор Виктору Бабарико

6 июля 2021 в суде Московского района Минска объявили приговор бывшему кандидату в президенты и оппоненту Александра Лукашенко Виктору Бабарико.

Оппозиционера приговорили к 14 годам лишения свободы за якобы получение взятки в особо крупном размере и отмывании средств, полученных преступным путем.

Источник: Служба внешней связи ЕС

Фото: Виктор Бабарико