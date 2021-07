В Литве на авиабазе НАТО Шяуляй вынуждены были прервать выступление премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Это произошло после того, как прозвучал сигнал тревоги. Ее объявили из-за полета двух самолетов военно-воздушных сил России Су-24.

Сразу после сигнала в помещении появились военные. Они попросили премьера Испании и президента Литвы отойти в сторону, чтобы два истребителя Альфа, которые должны были перехватить самолеты РФ, смогли вылететь.

После вылета самолетов НАТО пресс-конференцию продлили. Со своей стороны Педро Санчес поблагодарил пилотов за упорный труд, который они делают для защиты территориальной целостности Литвы. А Гитанас Науседа поблагодарил Испанию за безопасность.

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ ???????? PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. ???????? fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you ???????? for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 8, 2021