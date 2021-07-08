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Вікторія Гірко |

Из-за провокации РФ: в Литве на базе НАТО прервали выступление премьера Испании

Из-за провокации РФ: в Литве на базе НАТО прервали выступление премьера Испании

В Литве на авиабазе НАТО Шяуляй вынуждены были прервать выступление премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Это произошло после того, как прозвучал сигнал тревоги. Ее объявили из-за полета двух самолетов военно-воздушных сил России Су-24.

Сразу после сигнала в помещении появились военные. Они попросили премьера Испании и президента Литвы отойти в сторону, чтобы два истребителя Альфа, которые должны были перехватить самолеты РФ, смогли вылететь.

После вылета самолетов НАТО пресс-конференцию продлили. Со своей стороны Педро Санчес поблагодарил пилотов за упорный труд, который они делают для защиты территориальной целостности Литвы. А Гитанас Науседа поблагодарил Испанию за безопасность.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что это обычная практика российской авиации. Самолет летел над Балтийским морем, но без идентификации и без какой-либо предварительной связи с диспетчерскими вышками.

Фото: Depositphotos

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