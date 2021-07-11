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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Состояние основателя Amazon Джефф Безос за неделю увеличилось на $10,6 млрд

Джефф Безос

Состояние Джеффа Безоса увеличилось более чем на $10 млрд после его ухода с поста гендиректора Amazon.

Лишь за неделю он заработал $10 млрд и достиг $212,4 млрд.

Согласно рейтингу Forbes Real-Time, который отслеживает изменения о состоянии бизнесменов в режиме реального времени, Безос занимает первое место в списке самых богатых людей в мире.

Он единственный, чей капитал превышает $200 млрд.

5 июля Джефф Безос официально покинул пост гендиректора Amazon. Его преемником стал Энди Джесси, который руководил отделом Amazon Web Services с 1997 года.

По данным Forbes, акции Amazon за неделю подорожали на 5,9%, обновив рекорд стоимости.

Подорожание бумаг было связано не столько с изменением генерального директора, сколько с тем, что Пентагон аннулирует контракт с Microsoft на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных.

20 июля Безос отправится в космос на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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