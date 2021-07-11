В Грузии нашли мертвым журналиста, избитого на ЛГБТ-прайде

Грузинский оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава, жестоко избитый во время Марша достоинства в Тбилиси, обнаружен мертвым в собственной квартире.

Тело мужчины нашла его мать, которая и вызвала полицию.

На месте происшествия работают криминалисты, которые выясняют причину смерти Лашкаравы.

По факту его смерти департамент полиции Ваке-Сабуртало завел уголовное дело по факту ст.115 (Доведение до самоубийства) УК Грузии.

По версии следствия, от оператора под угрозой насилия требовали прекратить профессиональную деятельность.

По делу арестованы уже четыре человека, которых подозревают в избиении Лашкаравы, хотя свидетели утверждают, что нападавших было не менее 20.

Позже, основательница движения Дроа Елена Хоштария облила красной краской приемную администрации правительства Грузии в Тбилиси.

Активистка пояснила журналистам, что ее акция связана со смертью Лашкарава, ответственность за которую, по ее словам, лежит на членах правительства.

Фото: скриншот Рустави