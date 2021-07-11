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Дмитро Кудрявцев |

В Грузии нашли мертвым журналиста, избитого на ЛГБТ-прайде

Лексо Лашкарава

Грузинский оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава, жестоко избитый во время Марша достоинства в Тбилиси, обнаружен мертвым в собственной квартире.

Тело мужчины нашла его мать, которая и вызвала полицию.

На месте происшествия работают криминалисты, которые выясняют причину смерти Лашкаравы.

По факту его смерти департамент полиции Ваке-Сабуртало завел уголовное дело по факту ст.115 (Доведение до самоубийства) УК Грузии.

По версии следствия, от оператора под угрозой насилия требовали прекратить профессиональную деятельность.

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По делу арестованы уже четыре человека, которых подозревают в избиении Лашкаравы, хотя свидетели утверждают, что нападавших было не менее 20.

Позже, основательница движения Дроа Елена Хоштария облила красной краской приемную администрации правительства Грузии в Тбилиси.

Активистка пояснила журналистам, что ее акция связана со смертью Лашкарава, ответственность за которую, по ее словам, лежит на членах правительства.

Фото: скриншот Рустави

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