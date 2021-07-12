В грузинском парламенте представители оппозиции и правящей партии Грузинская мечта — Демократическая Грузия сегодня, 12 июля, устроили драку в зале заседаний.

Столкновение возникло после того, как представители СМИ и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными депутатами в связи со смертью телеоператора компании Пирвели Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили 5 июля.

Парламентские приставы не пускали журналистов и оппозиционных политиков, однако те силой прорвались в зал, после чего началась драка.

Дрались главы оппозиционных партий Единое национальное движение и Стратегия Агмашенебели депутаты Ника Мелия и Георгий Вашадзе, а также другие политики.

От Грузинской мечты в драке участвовали депутаты Виктор Джапаридзе, Василий Чигогидзе и другие.

Сессию прервали. Приставы сумели взять под контроль депутатов: они вывели из зала заседаний представителей СМИ и враждебно настроенных парламентариев.

Сегодня же в Тбилиси устроили протесты против власти. На улицы вышли тысячи людей: представители СМИ, политики, гражданские активисты и простые громадяни.

Протестующие требовали немедленной отставки правительства после смерти оператора телеканала Пирвели.

Митингующие заявили, что дают чиновникам время до полудня 12 июля, чтобы те подали в отставку.