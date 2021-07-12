Глава компании-оператора Северного потока-2 Маттиас Варниг заявил, что строительство газопровода планируется завершить к осени.

— Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены до конца августа, — сказал он в интервью изданию Handelsblatt.

По словам Варнига, строительство завершили уже на 98% и теперь целью является введение газопровода в эксплуатацию в течение 2021 года.

В компании признали, что в перспективе они изучают возможность транспортировки по этому газопроводу водорода. Глава компании-оператора заявил, что добавление водорода в одну или две нити Северного потока-2 возможно не позднее чем через 10 лет.

Компенсации за Северный поток-2

По информации немецкого СМИ Der Spiegel, правительство ФРГ уже разработалО несколько вариантов компенсаций для Украины в случае запуска Северного потока-2 из-за которого она может потерять транзит.

Например, ФРГ может предоставить Украине помощь в энергетической сфере, если достигнет договоренности с Соединенными Штатами.

О других вариантах компенсаций в случае запуска Северного потока-2, читайте в материале Фактов ICTV.