На Кубе вспыхнули массовые акции протеста, которые местные активисты и политики Америки назвали крупнейшими в государстве за последние десятилетия.

Согласно сообщениям в социальных сетях, сотни граждан скандировали слово свобода в знак протеста. Социальный гнев вызван длинными очередями за продуктами и острой нехваткой лекарств с начала эпидемии Covid-19, с тех пор как Куба находится под санкциями США.

Некоторые участники акции опрокинули полицейскую машину в городе Карденас. Как сообщают иностранные СМИ, также протесты вспыхнули в Сан-Антонио-де-лос-Баньос и Пальма-Сорьяно.

Местные политики выразили обеспокоенность по поводу сообщений о призывах к борьбе против протестующих. По их мнению, кубинский народ реализует свое право. Политики во Флориде, где проживает большая часть кубинской диаспоры, призвали США к активным действиям.

— Флорида поддерживает народ Кубы, который выходит на улицы против тиранического режима в Гаване. Кубинская диктатура подавляла народ Кубы на протяжении десятилетий и теперь пытается заставить замолчать тех, у кого есть смелость выступить против ее пагубной политики, — заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис в Twitter.

По данным иностранных СМИ, пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по кубинской экономике из-за нагрузки на медицинскую систему и того, что прибыль острова зависела от туристов.

Кубинское правительство признало протесты, но обвинило США в бездействии. Глава Государственной рады Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников правительства соблюдать порядок.

Он назвал демонстрации системной провокацией диссидентов и сказал, что США пытались нанести ущерб экономике Кубы, чтобы спровоцировать массовый социальный кризис.

Источник: The Washington Times