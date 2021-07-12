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Вікторія Гірко |

Несмотря на Северный поток-2, Украина должна оставаться транзитером газа в Европу — Зайберт

транзит газу

Украина должна оставаться страной, через которую происходит транзит российского газа в Европу даже несмотря на строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт накануне встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Он напомнил, что контракт на прокачку газа действует до 2024 года, но его могут продлить до 2034 года.

Кроме того, Штеффен Зайберт в который раз назвал Северный поток-2 чисто экономическим проектом, хотя добавил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу газопровода.

Накануне глава компании-оператора Северного потока-2 Маттиас Варниг заявил, что газопровод планируют достроить до осени. По его словам, строительство завершили уже на 98% и теперь целью является его введение в эксплуатацию в течение 2021 года.

Со своей стороны пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский будет пытаться остановить строительство газопровода Северный поток-2. Эту тему он планирует обсудить во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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