Люди устали от коммунизма: почему на самом деле вспыхнули протесты на Кубе

Протесты на Кубе 11 июля охватили ряд городов, включая столицу Гавану. Целью многотысячных акций стала борьба с коммунистическим правительством Кубы.

Эксперты отмечают, что такое волеизъявление народа является большой редкостью для Кубы. Последний раз похожие выступления демонстрантов происходили почти 30 лет назад.

Главными требованиями кубинских митингующих является решение коронавирусного кризиса и не менее критического экономического кризиса в стране.

По состоянию на 13 июля Куба находится на 77-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

С начала пандемии в стране выявили 244 тыс. случаев коронавируса: в целом население Кубы составляет 11,3 млн граждан.

Несмотря на патентование собственной Covid-вакцины Abdala 2, темпы вакцинации очень медленные, а за последние недели количество новых случаев стремительно растет.

We have NEVER seen a day like today in #Cuba

62 years of misery, repression & lies boiling over into organic, grassroots protests in over 32 cities #SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/U5L5Zzb5mg

— Marco Rubio (@marcorubio) July 12, 2021