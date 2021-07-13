Люди устали от коммунизма: почему на самом деле вспыхнули протесты на Кубе

Протесты на Кубе 11 июля охватили ряд городов, включая столицу Гавану. Целью многотысячных акций стала борьба с коммунистическим правительством Кубы.

Эксперты отмечают, что такое волеизъявление народа является большой редкостью для Кубы. Последний раз похожие выступления демонстрантов происходили почти 30 лет назад.

Причины протестов на Кубе

— Это ради свободы людей, мы не можем больше этого терпеть. Мы не боимся. Мы хотим перемен, мы не хотим больше диктатуры, — рассказал журналистам один из участников протеста в городе Сан-Антонио.

Главными требованиями кубинских митингующих является решение коронавирусного кризиса и не менее критического экономического кризиса в стране.

По состоянию на 13 июля Куба находится на 77-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

С начала пандемии в стране выявили 244 тыс. случаев коронавируса: в целом население Кубы составляет 11,3 млн граждан.

Несмотря на патентование собственной Covid-вакцины Abdala 2, темпы вакцинации очень медленные, а за последние недели количество новых случаев стремительно растет.

We have NEVER seen a day like today in #Cuba 62 years of misery, repression & lies boiling over into organic, grassroots protests in over 32 cities #SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/U5L5Zzb5mg — Marco Rubio (@marcorubio) July 12, 2021

Кроме этого, на фоне коронавирусного кризиса эксперты отмечают рост дефицита электроэнергии и продовольствия на Кубе.

Местные жители жалуются на огромные очереди в продуктовые магазины и недостаточное количество медикаментов в аптеках.

Что говорят власти Кубы

Действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель в разжигании протестных настроений среди кубинцев обвинил США.

This is deeply moving. Watch as Cubans wave the American flag while marching against the island’s 62 year-old communist dictatorship on the streets of Havana. Never forget what America represents to millions across the world. #SOSCuba???????? #PatriaYVida

pic.twitter.com/rbEZmL7YgB — Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) July 11, 2021

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своих соцсетях выразил поддержку митингующим.

— США будут осуждать любое насилие или нападение на мирных протестующих на Кубе, которые пользуются своим правом на протест, — написал он в Twitter.

Все проблемы, связанные с экономическим кризисом на Кубе правительство также объясняет американским влиянием.

Речь идет об эмбарго — системе жестких санкций США против Кубы, которые были введены еще во времена президента Джона Кеннеди, в 1960 году.

Через два года санкции ужесточили: главным условием их снятия была и остается демократизация общественного строя на Кубе и прекращения военного сотрудничества с другими странами.

Последний раз эмбарго против Кубы было продлено осенью 2014 года. В то же время уже в 2015 году президент Барак Обама возобновил дипломатические отношения США с Кубой.

По подсчетам института экономических исследований Кубы, в течение 1962-2017 годы ущерб от американского эмбарго составили $130 млрд.

Российский фактор

Как рассказал Фактам ICTV политолог Глеб Парфенов, по информации из надежных источников стало известно о переброске ЧВК Вагнер в Кубу из России.

— Такой вывод можно сделать из того, что сейчас Куба использует те самые самолеты, которые были задействованы для отправки вагнеровцев в Венесуэлу, когда там продолжались революционные события.

Исторически сложилось так, что после распада СССР Россия осталась союзником Кубы и даже удерживала на острове свои военные группирования.

Эксперт также напоминает недавние заявления Владимира Путина о потенциальном возвращении россиян на Кубу.

— США обеспокоены такими заявлениями, поскольку это своеобразный ответ РФ на усиление НАТО в восточноевропейском регионе. Россия сделает все, чтобы режим коммунистов на Кубе остался, даже если придется затопить Кубу в крови, — добавляет Глеб Парфенов.

Продолжатся ли протесты на Кубе

В ответ на действия протестующих президент Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выходить на улицы Кубы, чтобы защитить режим.

— Им (протестующим — Ред.) нужно переступить через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем биться на улицах, — заявил президент.

Сейчас кубинцы ищут поддержки из-за рубежа: в соцсетях они массово публикуют фотографии с хештегами #SOSCuba и #SOSMatanzas.