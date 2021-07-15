Импорт металла усложнят: ЕС утвердил программу борьбы с изменением климата

Еврокомиссия представила масштабный план по борьбе с изменением климата. Согласно проекту, в ЕС сократят выбросы парниковых газов до уровня 55%.

Программа, получившая название Fit for 55, предусматривает активное использование европейскими компаниями и домовладельцами чистых технологий, а именно возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Такие меры помогут сократить выбросы, включая производство электроэнергии во всех сферах жизни.

Реформа Еврокомиссии стартует в 2023 году с существенного усиления стандартов выбросов для новых автомобилей в последующие 15 лет. Это означает запрет на продажу новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями до 2035 года.

Введут и правила, призванные повысить доступность зарядных станций. Таким образом будут стимулировать потребителей к переходу на электромобили.

Авиационный и судоходный секторы также будут нести наказание за загрязнение окружающей среды — в пределах реформы впервые предложат соответствующий налог для этих отраслей.

Предложения Еврокомиссии поддержали европейские государства, однако их правительствам и Европарламенту еще предстоит проработать детали новой климатической программы.

В список такого реформирования, кроме запрета авто на бензине, входят наращивание госинвестиций в электротранспорт, а также сбор на импорт товаров, производство которых требовало высоких парниковых выбросов.

Источник: Financial Times