День взятия Бастилии: история и пять главных фактов

Каждый год 14 июля все французы празднуют La Fete Nationale — большой национальный праздник, который приходится на День взятия Бастилии.

Исторический захват парижской тюрьмы произошел 232 года назад. Бурные события после взятия Бастилии, которые накроют Франции в 1789 году, исследователи назовут Великой французской революцией.

Сейчас на месте Бастилии – большая площадь, названная в ее честь, а также монументальная колонна и оперный театр, а французы на праздновании 14 июля о революционных событиях конца XVIII века почти не вспоминают.

Пять главных фактов о взятии Бастилии, о которых вы могли не знать, – далее в материале.

Крепость-тюрьма

Бастилия (с франц. Bastide – башня) была построена в Париже в 1382 году во время Столетней войны.

В военных целях ее использовали относительно недолго — окончательно Бастилия теряет свое оборонное значение в начале XVIII века.

Древнюю постройку также использовали как имение короля: при необходимости там останавливались иностранные делегации, а также хранилась часть казны.

В тюрьму для известных и политических заключенных Бастилию превратил кардинал Ришелье. Таких нарушителей направляли не по решению суда, а лишь после личного согласия короля.

Известные заключенные и никаких пыток

За время функционирования тюрьмы в Бастилии побывали известный французский философ Вольтер, писатель маркиз де Сад, алхимик граф Алессандро Калиостро и другие.

Почтенных заключенных содержали в приличных условиях: пытки или запирание людей в карцере были запрещены.

В воспоминаниях современников Бастилию нередко называли “аристократической тюрьмой”.

Пустая Бастилия

Долгое время существовал миф о том, что главной причиной захвата Бастилии было стремление мятежников освободить узников и продемонстрировать королю, что французская нация стремится к свободе.

Однако по состоянию на 14 июля 1789 года в Бастилии находилось лишь семеро заключенных, и ни один из них не имел отношения к борьбе за свободу.

Четверых из них посадили по подозрению в денежных махинациях, а именно – за подделку банковских векселей.

Двое других были официально признаны сумасшедшими, а последнего в тюрьму за разврат сдал собственный отец.

Нужен лишь порох

В тот день, когда произошел захват Бастилии, на улицы вышли более 800 мятежников. Двумя днями ранее прозвучала фраза “К оружию!”, которая ознаменовала начало беспорядков на улицах Парижа и его окрестностях.

Мятежникам понадобилось оружие: для этого они штурмом взяли Дом инвалидов (ветеранов войны), в арсенале которого хранилось несколько пушек и более 30 тыс. ружей.

Для использования такого вида оружия парижанам требовался порох, и именно в Бастилии охранялись крупные его запасы.

Известно, что за считанные часы до взятия Бастилии делегаты мятежников встречались с комендантом тюрьмы, пытаясь получить порох без кровопролития. Начальник Бастилии отказал, хоть и заявил что поддерживает французский дух патриотизма.

Однако вечером 14 июля 1789 года комендант, как и остальная охрана тюрьмы, погибнет от рук мятежников.

Это революция

Когда французский король Людовика XVI узнал, что Бастилию захватили, то не сразу поверил в услышанное.

В мемуарах сохранился следующий диалог. После доклада герцога Лианкура король удивленно воскликнул: Но ведь это бунт!

На что герцог ответил: Нет, Ваше Величество, это не бунт, а революция.

Многие историки убеждены, что взятие Бастилии стало символом начала Великой Французской революции.

Вследствие бурных событий 1789-1799 годов Франция коренным образом изменилась: короля Людовика XVI с женой Марией Антуанеттой казнили на гильотине, страна стала республикой, на смену которой пришла кровавая якобинская диктатура.

Также вскоре после взятия Бастилии, 26 августа во Франции официально провозгласили Декларацию Прав человека и гражданина — один из самых фундаментальных правовых документов в мире.