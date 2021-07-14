НАТО применит 5 статью в случае кибератаки – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО на июньском саммите договорились о применении в случае кибератаки 5 статьи Альянса по коллективной безопасности — Нападение на одного является нападением на всех.
Об этом он сказал во время выступления на Всемирном саммите новых технологий в Вашингтоне.
По его словам, это позволит оперативно реагировать на киберугрозы.
Блинкен подчеркнул, что благодаря международной поддержке, которую США получили во время кибератаки на SolarWinds, 22 страны, ЕС и НАТО признали причастность к ней России.
— Страны, которые дают приют киберпреступникам должны принять меры. Если они этого не сделают, это сделаем мы, — сказал он.
Блинкен назвал шесть принципов США в киберсфере:
- Уменьшение рисков для национальной безопасности со стороны преступной кибердияльности за счет международного сотрудничества.
- Лидерство в конкуренции стратегических технологий с Китаем, защита технологий, каналов поставки полупроводников.
- Усиление сотрудничества с частным сектором для обеспечения открытого, надежного и безопасного интернета.
- Создание стандартов в области новых технологий.
- Преодоление дезинформации, предупреждение злоупотреблений наблюдательных технологий, защита свободы интернета, сотрудничество с другими странами в сфере защиты личных данных, модерировании контента, цифровой торговли.
- Продвижение международного сотрудничества.