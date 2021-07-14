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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Один погибший, сотни задержанных и отключение соцсетей — последствия протестов на Кубе

Один погибший, сотни задержанных и отключение соцсетей — последствия протестов на Кубе

На Кубе во время масштабных антиправительственных протестов были задержаны или пропали без вести не менее 140 человек, один человек погиб.

Это 36-летний кубинец Диубис Лауренсу Техеда, который погиб во время столкновения с полицией в Гаване.

По данным кубинских властей, задержанные люди обвиняются в вандализме, поджогах, повреждении ЛЭП и нападениях на правоохранителей.

Среди задержанных оказалась и местная журналистка Камила Акоста, которая пишет материалы для испанской газеты.

На это отреагировал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, он требует немедленного освобождения представительницы СМИ.

Компания NetBlocks, занимающаяся глобальным интернет-мониторингом, сообщила, что в связи с протестами, на Кубе ограничен доступ к некоторым социальным сетям.

Частично отключенными во время активных протестов были Facebook, WhatsApp, Instagram и Telegram.

Протесты на Кубе

Одни из самых масштабных протестов в истории Кубы вспыхнули в понедельник, 11 июля. Люди вышли на демонстрации против коммунистического правительства с требованиями решить вопрос коронавирусного и экономического кризиса.

Подробнее о причинах протестов на Кубе и их возможных последствиях, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: NetBlocks, The Guardian

Фото: Getty Images

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