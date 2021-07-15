Режим самопровозглашенного президента Беларуси не только использует наплыв мигрантов, как инструмент гибридной агрессии против Литвы, но и зарабатывает на схеме их транспортировки.

Об этом говорится в результатах расследования национального латвийского портала телевещания LRT.

LRT опросили проводников нелегальных мигрантов, которые приезжают в основном из Ирака и Сирии, а те рассказали, что для одного нелегала цена поездки к границе Литвы составляет от $6 тыс. до $15 тыс.

— Режим Александра Лукашенко зарабатывает не только на миграционных визах, поселении в гостинице Минска, перевозках, но и на залогах, которые собираются иракскими туристическими агентствами, — отмечает LRT.

Так называемый залог стоит около $3 тыс. И если человек не вернется на родину, то остается в кармане диктаторского режима, а именно уплачивается Беларуси как штраф.

Опрошенные мигранты рассказывали, что их уверяли в том, что после пересечения границы проблем с попаданием в другие страны ЕС не возникнет.

Владелец Иракского туроператора Мейер Сахебран рассказал журналистам, что туристы из Ирака останавливаются в гостиницах, которые утвердили правительства Ирака и Беларуси с обеих сторон.

Это отели Планета, Спутник, MinskHotel, CrownPlazaMinsk и MarriottHotel.

А люди, которые прибывают в Беларусь из Ирака хорошо известны обеим странам.

Сахебран также уточнил, что несколько месяцев назад появилась легкая возможность получить доступную туристическую визу для путешествия в Беларусь.

В мае 2021 добавились еще и регулярные рейсы из Багдада в Минск авиакомпанией FlyBaghdad, хотя с 2017 года в этом направлении курсировали только Иракские авиалинии.

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Представитель иракского парламента комитета по иностранным делам Мутана Амеен подтвердил расследователям, что именно этим туристическим маршрутом пользуется часть граждан Ирака, чтобы попасть в страны ЕС.

Кризис с мигрантами

После введения Евросоюзом санкций против Беларуси за принудительную посадку самолета в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича, самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов на пути в Европу.

После этого количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву с белорусской границы, возросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом.

Для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов власть Литвы хочет построить на границе с Беларусью стену.

Источник: LRT