На Сардинии чемодан с кокаином на €9 млн упал с самолета на крышу дома (ФОТО)

На острове Сардиния в городке Баратили-Сан-Пьетро чемодан с кокаином стоимостью €9 млн упал с самолета прямо на крышу жилого дома и разбил солнечную батарею. Так называемый багаж должен был попасть в руки наркоторговцев.
Владельцы дома, услышав громкий удар, сразу позвонили в полицию.
Правоохранители, приехав по вызову, обнаружили на крыше черный чемодан. В нем содержалось 8,5 кг кокаина, стоимостью более €9 млн.
Инцидент произошел еще весной. Однако только в июле полиция, после четырех месяцев расследования, арестовала пилота самолета.
По данным следователей, самолет вылетел из аэропорта Рима и пролетел в провинции Нуоро на северо-востоке Сардинии.
Затем воздушное судно должно было отправиться в город Баратили-Сан-Пьетро. Но самолет исчез с радаров за несколько минут до падения чемодана, примерно на 20 минут.
За это время он сделал несколько кругов над местом, где нашли чемодан.
Впоследствии полицейские смогли с помощью показаний сотрудников аэропорта и записей видеокамер с заправок идентифицировать пилота, который перевозил “товар”. Им оказался 28-летний житель Рима.