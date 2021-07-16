На Сардинии чемодан с кокаином на €9 млн упал с самолета на крышу дома (ФОТО)

На острове Сардиния в городке Баратили-Сан-Пьетро чемодан с кокаином стоимостью €9 млн упал с самолета прямо на крышу жилого дома и разбил солнечную батарею. Так называемый багаж должен был попасть в руки наркоторговцев.

Владельцы дома, услышав громкий удар, сразу позвонили в полицию.

На Сардинии чемодан с кокаином на €9 млн упал с самолета на крышу дома — пилота арестовали / 3 фотографии

Правоохранители, приехав по вызову, обнаружили на крыше черный чемодан. В нем содержалось 8,5 кг кокаина, стоимостью более €9 млн.

Инцидент произошел еще весной. Однако только в июле полиция, после четырех месяцев расследования, арестовала пилота самолета.

По данным следователей, самолет вылетел из аэропорта Рима и пролетел в провинции Нуоро на северо-востоке Сардинии.

Затем воздушное судно должно было отправиться в город Баратили-Сан-Пьетро. Но самолет исчез с радаров за несколько минут до падения чемодана, примерно на 20 минут.

За это время он сделал несколько кругов над местом, где нашли чемодан.

Впоследствии полицейские смогли с помощью показаний сотрудников аэропорта и записей видеокамер с заправок идентифицировать пилота, который перевозил “товар”. Им оказался 28-летний житель Рима.