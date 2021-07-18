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Юлія Захарченко |

Джонсон ушел на самоизоляцию после встречи с больным Covid-19 министром Британии

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак ушли на самоизоляцию после того, как у министра здравоохранения Саджида Джавида обнаружили коронавирус.

Несмотря на встречу з больным Covid-19 человеком, которая произошла накануне, Джонсон и Сунак не хотели этого делать. Политики были готовы ежедневно делать тест на наличие заболевания.

Однако после волны критики со стороны оппозиционных партий британские госслужащие решили уйти на самоизоляцию. По мнению оппозиции, премьер-министр и канцлер казначейства создали для себя другие правила.

Вскоре Риши Сунак написал в Twitter, что противоэпидемические ограничения одинаковы для всех. Парламент Британии сообщил, что Борис Джонсон во время самоизоляции будет проводить встречи в дистанционном формате.

Министр здравоохранения Саджид Джавид получил положительный результат теста на Covid-19 в субботу утром после встречи с Борисом Джонсоном и Риши Сунаком.

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Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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