Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид объявил о положительном результате теста на коронавирус и легких симптомах болезни.

Симптомы у Джавида появились лишь через три дня после того, как он побывал в доме престарелых на юге Лондона. Британские СМИ также отмечают, что Джавид накануне встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021