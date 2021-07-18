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Абрамова Юлія |

Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Велика Британія

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид объявил о положительном результате теста на коронавирус и легких симптомах болезни.

Симптомы у Джавида появились лишь через три дня после того, как он побывал в доме престарелых на юге Лондона. Британские СМИ также отмечают, что Джавид накануне встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном.

— Сегодня утром у меня обнаружили положительный результат на коронавирус. Я жду результатов повторного ПЦР-теста, но, к счастью, мне сделали прививку, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали, — написал Джавид в Twitter.

Министр здравоохранения 17 марта получил первую прививку вакцины AstraZeneca, а вторую дозу — 16 мая. Хотя вакцины против коронавируса не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью будут испытывать серьезные симптомы, даже если они получат положительный результат теста.

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Источник: Sky News

Фото: Pexels

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