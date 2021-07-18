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Абрамова Юлія |

Температура в Северной Ирландии достигла рекордной отметки

Температура в Северной Ирландии достигла рекордной отметки

Температура в Северной Ирландии достигла рекордной отметки +31,2.

Такую температуру метеорологи зафиксировали недалеко от города Ньютаунардс в графстве Даун. Предыдущий максимум составлял +30,8 и был установлен летом 1983 года.

Жаркий день в году был зафиксирован и в других частях Великобритании: отметки в +30,7 достигла температура в Линтон-он-Уз в Северном Йоркшире.

А в Уэльсе, в Монмутшире, столбик термометра поднялся до +29, на юго-западе Шотландии +28,2 зарегистрировали в Дамфрисе.

Столбики термометров поднялись до рекордных отметок в Скандинавии, Финляндии и Канаде. Засушливая погода стала причиной пожаров, которые бушуют сейчас в некоторых канадских провинциях.

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Более 70 человек стали жертвами аномальной жары в американском штате Орегон.

Летальные случаи возникли из-за гипертермии и сердечных приступов. Большинство людей 48-74 лет умерли в Портленде и его окрестностях. Именно здесь столбик термометра поднялся до +47.

Источник: BBC News

Фото: Dreamstime

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