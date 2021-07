Температура в Северной Ирландии достигла рекордной отметки +31,2.

Такую температуру метеорологи зафиксировали недалеко от города Ньютаунардс в графстве Даун. Предыдущий максимум составлял +30,8 и был установлен летом 1983 года.

Жаркий день в году был зафиксирован и в других частях Великобритании: отметки в +30,7 достигла температура в Линтон-он-Уз в Северном Йоркшире.

А в Уэльсе, в Монмутшире, столбик термометра поднялся до +29, на юго-западе Шотландии +28,2 зарегистрировали в Дамфрисе.

Today is provisionally the hottest day ever recorded in Northern Ireland ???? ????

Ballywatticock in County Down reached 31.2 °C at 15.40 ????️

Previously, 30.8 °C was the highest #temperature recorded in Northern Ireland, reached on 12th July 1983 and 30th June 1976 #heatwave pic.twitter.com/pFIDwHmCvG

