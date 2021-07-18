В Грузии сорвали выступление главы МВД из-за смерти журналиста

Грузинские депутаты от оппозиционных партий сорвали выступление в парламенте министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
Парламентарии заблокировали трибуну, держа в руках фотографии погибшего оператора Александра Лашкаравы, которого жестоко избили противники Марша достоинства.
Кроме того, на акцию протеста перед зданием парламента также вышли представители ведущих СМИ страны.
Они требовали отставки правительства и наказания для виновных в смерти Лашкаравы.
Напомним, журналиста телекомпании TV Pirveli Александра Лашкараву жестоко избили противники ЛГБТ-сообщества, поскольку он освящал Марш достоинства.
11 июля мать журналиста обнаружила его тело в собственной квартире.
Правоохранители расследуют данный инцидент как самоубийство.