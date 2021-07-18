Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц объявил о предоставлении пострадавшим от наводнения регионам на западе Германии экстренной финансовой помощи от правительства.

Власть компенсирует убытки объемом более € 300 млн.

— Ущерб огромен, и он очевиден: любой, кто потерял свой бизнес или свой дом, не может нести бремя убытков самостоятельно, — сказал Олаф Шольц.

Он добавил, что 21 июля Кабмин обсудит две вещи: экстренную помощь, на которую из-за последнего наводнения требуется более €300 млн, а также программу реконструкции домов, дорог и мостов.

— Как мы знаем, это миллиарды евро, — заявил министр финансов.

Первые дотации в пострадавшие регионы поступят уже в июле.

— Уже в июле, если это возможно, следует оказать первую неотложную помощь пострадавшим. На помощь в восстановлении нужно немного больше времени. Но в этом году все должно быть выполнено, — считает он.

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