Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте может стать новым генсеком НАТО. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Кроме нее, претендентами называют бывшую главу Хорватии Колинду Грабар-Китарович и президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Поэтому не исключено, что впервые в истории НАТО генсеком Североатлантического альянса может стать женщина.

По информации СМИ, в штаб-квартире НАТО считают, что в условиях продолжающегося противостояния с Россией эту должность должен занять политик из Восточной Европы, продемонстрировав таким образом важный сигнал для Москвы.

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет оставаться на должности до 30 сентября 2022 года.

Даля Грибаускайте является сторонницей евроатлантической интеграции Украины. Она всегда поддерживала нашу страну, особенно когда началась российская вооруженная агрессия.

На посту президента Литвы Даля Грибаускайте находилась 10 лет. За это время она стала одним из самых жестких противников политики президента РФ Владимира Путина.

За 10 лет президентства Грибаускайте Литва достигла значительного успеха во внешней политике, в частности в увеличении энергетической независимости от России.

Источник: Politico