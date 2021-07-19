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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

На Кипре противники карантина устроили массовые беспорядки

На Кипре противники карантина устроили массовые беспорядки

На Кипре противники коронавирусных ограничений собрались на демонстрацию, а вечером 18 июля совершили массовые беспорядки.

По данным правоохранителей, около 2,5 тыс. человек отправились в штаб квартиру Sigma TV после акции протеста.

Там демонстранты начали бить окна и даже подожгли несколько автомобилей.

По данным Sigma TV, полиции пришлось охранять сотрудников, которые находились внутри.

Телекампания осудила “трусливую атаку”, их поддержал и президент Кипра Анастасиадис.

По словам Анастасиадиса, это был значительный удар по демократии, а власть на угрозы, шантаж и нарушения закона отреагирует достаточно строго.

Sigma TV, офис которой пришли громить демонстранты, критически относится к противникам прививок, из-за чего неоднократно подвергалась осуждению.

Недавно Кипр ввел специальный паспорт вакцинации от коронавируса, без которого вход в супермаркеты, ТРЦ и рестораны — запрещен.

На острове также начали вакцинировать подростков в возрасте 16-17 лет.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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