На Кипре противники карантина устроили массовые беспорядки

На Кипре противники коронавирусных ограничений собрались на демонстрацию, а вечером 18 июля совершили массовые беспорядки.

По данным правоохранителей, около 2,5 тыс. человек отправились в штаб квартиру Sigma TV после акции протеста.

Там демонстранты начали бить окна и даже подожгли несколько автомобилей.

Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την άναδρη επίθεση κατά του συγκροτήματος Δίας @SigmaTV. Η ελευθερία του τύπου είναι ιερή και αδιαπραγμάτευτη στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Τη μάχη κατά της πανδημίας #COVID19 οφείλουμε να τη δώσουμε όλοι μαζί, με βάση πάντα την επιστήμη. pic.twitter.com/WAeNugHvBi — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) July 18, 2021

По данным Sigma TV, полиции пришлось охранять сотрудников, которые находились внутри.

Телекампания осудила “трусливую атаку”, их поддержал и президент Кипра Анастасиадис.

По словам Анастасиадиса, это был значительный удар по демократии, а власть на угрозы, шантаж и нарушения закона отреагирует достаточно строго.

Sigma TV, офис которой пришли громить демонстранты, критически относится к противникам прививок, из-за чего неоднократно подвергалась осуждению.

Недавно Кипр ввел специальный паспорт вакцинации от коронавируса, без которого вход в супермаркеты, ТРЦ и рестораны — запрещен.

На острове также начали вакцинировать подростков в возрасте 16-17 лет.