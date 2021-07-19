Канцлер Германии Ангела Меркель посетила разрушенный от наводнения районо Рейнланд-Пфальц и от себя пообещала пострадавшим необходимую помощь.

— Сюрреалистическая, призрачная ситуация. В немецком языке вряд ли найдутся слова, чтобы описать эти разрушения, — сказала Меркель во время брифинга.

Глава правительства ФРГ пообещала пострадавшим от непогоды регионам общенациональную солидарность.

Меркель — про наслідки повені: У німецькій мові навряд чи знайдуться слова, аби описати цеhttps://t.co/JsytGFv8hy pic.twitter.com/fslyUVGLsu — Ukrinform (@UKRINFORM) July 19, 2021

Программу краткосрочной помощи, среднесрочную программу поддержки и долгосрочную программу восстановления разрушенного будут обсуждать уже 21 июля на заседании правительства.

По словам Меркель, армия Буднесвера присоединится к поисковым и спасательным работам, а она посетит регион повторно, в августе.

— Мы должны действовать быстро, но нам потребуется много терпения и выдержка, — сказала глава правительства.

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малую Драер заявила, что для восстановления разрушений понадобятся как минимум месяца или даже годы.

По последним данным, в Рейнланд-Пфальце погибло 112 человек, а в Северной Рейн-Вестфалии уже 46.

Непогода в Германии

Во вторник вечером, в результате обильных дождей западную Германию залили мощные наводнения.

Люди взбирались на крыши домов, чтобы спастись от воды, много зданий обрушилось.

Сейчас поисковые работы продолжаются, поэтому количество погибших и пропавших без вести постоянно растет.