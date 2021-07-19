Правительство Австралии приняло решение депортировать скандальную британскую журналистку Кэти Хопкинс после того, как она похвасталась нарушением карантинных ограничений.

Ее австралийскую визу также аннулируют. Журналистка высмеяла противоэпидемические ограничения, принятые парламентом. Она приехала в Сидней, чтобы сняться в местной телепрограмме.

О депортации работника медиа рассказала министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс. По ее словам, контракт на участие Кэти Хопкинс в телепрограмме планируют разорвать.

Теперь журналистка должна покинуть территорию страны. Хопкинс вела прямой эфир в Instgram из гостиничного номера в Сиднее, когда начала шутить о том, что коронавирус — величайшая мистификация в истории человечества.

По ее словам, она продумала, как нарушит карантин. Журналистка вышла из номера гостиницы без маски и подошла к местным охранникам во время трансляции.

В понедельник министр раскритиковала действия работника СМИ, заявив, что ее поведение — это пощечина всем австралийцам, которые в настоящее время находятся на самоизоляции.

Это не первый скандал, в который попала британская журналистка. Ранее она сравнила мигрантов с тараканами и заявила, что люди, страдающие деменцией, не должны занимать койки в больницах, за что ее раскритиковала общественность.