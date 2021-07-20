Apple вернет сотрудников в офисы не раньше октября

Компания Apple как минимум до осени перенесла сроки возвращения сотрудников в офисы в разных странах мира из-за нового всплеска заболеваемости Covid-19.

Руководство компании решило, что теперь офисные работники вернутся на рабочие места не раньше октября.

По словам администрации, Apple проинформирует работников об офисном графике минимум за 30 дней.

Генеральный директор компании Тим Кук сообщал в начале лета, что все офисные работники Apple должны готовиться к режиму вне дома уже в начале сентября. Тогда речь шла о трех днях в неделю.

В июне Кук говорил об улучшении эпидемиологической ситуации в США и мире, подчеркивая доступность вакцин.

Однако последние данные свидетельствуют об обострении ситуации со смертностью от коронавируса в мире.

В течение 10 недель до того печальная статистика снижалась, и представители сферы здравоохранения США ожидали, что глобальная тенденция проявится и в Штатах. Однако пока они констатируют, что угроза новой волны пандемии существует, несмотря на высокий показатель вакцинированных в США.

Американские медики даже сделали вывод, что люди, которые не вакцинируются от коронавируса, рискуют заразиться самой опасной инфекцией, которая существует.

Эксперт, бывший комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Скотт Готтлиб высказал мнение, что у невакцинированных граждан есть большая вероятность заражения индийским штаммом коронавируса (Дельта).