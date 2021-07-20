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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Теперь свободно: Франция упростила правила въезда для вакцинированных украинцев

Франція

Франция изменила правила пересечения границы для украинцев, отменив ПЦР-тесты.

Теперь граждане Украины, которые полностью вакцинировались от коронавируса утвержденными в ЕС вакцинами, могут свободно въезжать в страну.

— Отличная новость. После месяцев перерыва граждане Украины снова могут легко и свободно путешествовать во Францию ​​(и, конечно, без визы). Вам просто нужно сделать прививки вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам, — написал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Несмотря на активную вакцинацию, в мире распространяется штамм коронавируса Дельта. Во Франции, Италии и Великобритании количество больных начало резко расти.

Однако Европа пытается как можно быстрее получить коллективный иммунитет. Поэтому вакцинация от коронавируса продолжается.

Во Франции заявили, что страну накрыла четвертая волна эпидемии. За неделю количество случаев инфицирования возросло вдвое, ежедневно регистрируют около 100 тыс. новых заражений, 80% из них — штамм Дельта. В стране готовятся к усилению ограничений.

Источник: посол Франции в Украине Этьен де Понсен

Фото: Pixabay

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