Еврокомиссия представила новый пакет законодательных предложений по ужесточению правил Европейского Союза в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансовым терроризмом.

В пакете также предложение о создании нового органа, который будет бороться с отмыванием денег.

Пакет предложений предусматривает запрет наличных платежей на суму более €10 тыс., анонимных криптокошельков, добиться полного отслеживания операций с криптовалютой, создать в ЕС систему, которая позволяет власти одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и ​​их владельцах в другой.

With our proposals on anti-money laundering, we are going to:

✅ improve detection of suspicious financial activities

✅ close loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system

— European Commission ???????? (@EU_Commission) July 20, 2021