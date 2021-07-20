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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

В ЕС могут запретить анонимные криптокошельки и платежи наличными свыше €10 тыс.

європейський сою з єс

Еврокомиссия представила новый пакет законодательных предложений по ужесточению правил Европейского Союза в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансовым терроризмом.

В пакете также предложение о создании нового органа, который будет бороться с отмыванием денег.

— Цель этого пакета — улучшить выявление подозрительных транзакций и действий и закрыть лазейки, которые используются преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему, — говорится на сайте Еврокомиссии.

Пакет предложений предусматривает запрет наличных платежей на суму более €10 тыс., анонимных криптокошельков, добиться полного отслеживания операций с криптовалютой, создать в ЕС систему, которая позволяет власти одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и ​​их владельцах в другой.

Также в пакете речь идет о создании наднационального “антиотмывочного” органа и списков третьих стран для применения к ним различных мер по борьбе с этой проблемой.

В релизе Еврокомиссии отмечается, что большие платежи наличными сложно отследить, поэтому преступники постоянно этим  пользуются. Именно поэтому в ЕС предлагают установить лимит на суммы наличного расчета.

— Этот общеевропейский лимит достаточно высок, чтобы не ставить под сомнение евро как законное платежное средство, и признает жизненно важную роль наличности, — говорится в пресс-релизе.

Новые поправки предусматривают полное отслеживание перевода криптоактивов и позволят предотвращать и выявлять использования криптовалют для отмывания денег или финансирования терроризма.

Источник: Еврокомиссия 

Фото: Depositphotos

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