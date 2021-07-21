Действовал как агент: соратника Трампа подозревают в шпионаже для ОАЭ

В Лос-Анджелесе арестовали Томаса Баррака — миллиардера и давнего союзника бывшего президента США Дональда Трампа. Он был ключевым советником предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

В деле также фигурируют Мэтью Граймс, который работает на Баррака, и гражданин ОАЭ Рашид Султан Рашид Аль Малик Альшахи.

Их обвиняют в том, что они были в сговоре и действовали как агенты Объединенных Арабских Эмиратов с апреля 2016 года по апрель 2018 года. Баррака также обвиняют в препятствовании осуществления правосудия и нескольких ложных заявлениях во время интервью с федеральными правоохранительными органами 20 июня 2019 года.

По словам и. о. помощника генпрокурора Марка Леско, обвиняемые неоднократно использовали дружбу Баррака и доступ к кандидату, который в конечном итоге был избран президентом (Дональду Трампу, — Ред.), высокопоставленным представителям избирательной кампании и чиновникам, а также американским СМИ, чтобы продвигать политические цели иностранного правительства.

Такое поведение Леско назвал ничем иным, как предательством официальных лиц США.

В Министерстве юстиции США заявили, что Томас Баррак регулярно и неоднократно контактировал с высшим руководством правительства ОАЭ. Также он называл Альшахи секретным оружием ОАЭ для продвижения своей внешнеполитической программы в Штатах.

Томаса Баррака и Мэтью Граймса арестовали, а Альшахи пока остается на свободе.

Источник: Министерство юстиции США