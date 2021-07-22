Согласно новому отчету Международной организации труда, глобальная пандемия коронавируса углубит неравенство в этой сфере между мужчинами и женщинами.

По данным МОТ, в 2021 году количество женщин, которые работают уменьшится на 13 млн по сравнению с 2019 годом, а занятость мужчин вернется к докарантинному уровню.

В организации отмечают, что рост количества рабочих мест в 2021 году для женщин будет таким же, как и для мужчин, но и этого будет недостаточно для полноценного возвращения женщин на работу.

По состоянию на 2021, в мире будет только 43,2% трудоустроенных женщин, а мужчин — 68,6%.

— Женщины несут непропорционально большую потерю работы и доходов из-за их чрезмерной представленности в наиболее пострадавших секторах, таких как жилье и общественное питание, а также в производственном секторе, — говорится в отчете.

Отчет МОТ показывает, что с 2019 по 2021 годы занятость женщин в глобальном масштабе сократилась на 4,2%, то есть на 54 млн рабочих мест.

Занятость мужчин сократилась на 3%, что составляет 60 млн мест.

Наибольшее сокращение женщин с работы произошло в Северной и Южной Америке, а также в арабских странах.

Источник: МОТ