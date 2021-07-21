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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

РФ придется заплатить реальную цену — советник Госдепа о завершении Северного потока-2

РФ придется заплатить реальную цену — советник Госдепа о завершении Северного потока-2

Несмотря на то, что строительство Северного потока-2 завершено уже на 98%, США имеет рычаги влияния на Россию, заявил советник Государственного департамента Соединенных Штатов Дерек Шолле.

— Вы это увидите. Будет четкое заявление США и Германии, что Россия не может превращать свои энергоресурсы в оружие. И что если она будет это делать, ей придется заплатить реальную цену, — заявил политик.

По словам Шолле, Америка и далее выступает против введения газопровода в эксплуатацию.

По мнению американского правительства, когда Байден занял президентский пост, газопровод был завершен уже на 90%.

— Конечно, я хотел бы, чтобы Северный поток-2 не был столь близок к завершению строительства, как он есть, но у нас все равно есть рычаг давления на Россию, — убедил Шолле.

Шолле отметил, что США и Германия совместно работают над тем, чтобы Украина несмотря на все осталась транзитером газа. Сейчас страны близки к тому, чтобы объявить общее соглашение относительно Северного потока-2.

— И мы четко дали понять немецким друзьям и всем остальным, что если подобное поведение (использование газопровода, как оружия, — Ред.) Будет иметь место, то надо будет принимать серьезные и быстрые меры реагирования, — отметил советник Госдепа.

В этот же день Дерек Шолле опроверг информацию издания Politico о том, что Штаты просят Украину не высказываться критически против российского газопровода.

Подробнее, о позиции Дерека Шолле относительно Украины и Северного потока-2, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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