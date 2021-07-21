Китай страдает от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. В частности, в городе Чжэнчжоу затопило метро.

В результате потопа по меньшей мере погибли 12 жителей. После дождей в 16 водохранилищах Китая уровень воды поднялся выше аварийного.

Согласно сообщению местного правительства, от наводнения пострадали дома более 144,5 тыс. граждан. Около 10 тыс. жителей эвакуировали в безопасные места.

По состоянию на 23.00 21 июля, суммарное количество осадков в городе Чжэнчжоу с вечера воскресенья достигло 449 мм. К слову, в Одессе за год выпадает около 441 мм осадков.

На железнодорожном вокзале Чжэнчжоудун остановилось более 160 поездов. По этой причине пассажиры оказались в затруднительном положении.

Согласно прогнозу синоптиков, сильные дожди в провинции Хэнань могут закончиться лишь к вечеру среды. К тому времени непогода может причинить еще больший вред городской инфраструктуре и местным жителям.