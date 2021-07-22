Соглашение по СП-2: стало известно, о чем США договорились с Германией

США и Германия договорились инвестировать миллиард долларов в развитие возобновляемой энергетики в Украине, а Берлин пролоббирует продление транзитного контракта между Украиной и РФ на 10 лет и введение странами ЕС новых санкций в случае газового шантажа со стороны Кремля.

Об этом идет речь в соглашении между США и Германией относительно достройки газопровода Северный поток-2, которое опубликовано на сайте немецкого правительства.

В частности, одним из возможных вариантов надавить на Россию является введение ограничений на экспорт энергоресурсов в страны Европейского союза.

Также Берлин обязался назначить спецпредставителя в Украине по продвижению двухсторонних энергетических проектов и выделить на эти цели $70 млн.

Помимо прочего, немецкие власти пообещали использовать все доступные ей инструменты давления на Россию, чтобы принудить ее продлить на 10 лет соглашение о транзите газа через украинскую газотранспортную систему лет.

Переговоры между Москвой и Берлином по этому поводу должны начаться на позднее 1 сентября.

Также, согласно соглашению, Германия обязана разработать пакет мер для поддержки энергобезопасности Украины и активизировать свое участие в нормандских переговорах, чтобы принудить Кремль выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.