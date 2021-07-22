Хороший шаг, но не без разногласий: Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2

Соглашение Германии и США по запуску газопровода Северный поток-2 никак не повлияет на статус Украины как транзитной страны для транспортировки газа.

Об этом на пресс-конференции заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В то же время она назвала заключенные германо-американские договоренности “хорошим шагом” для обеих сторон.

Кроме этого, Ангела Меркель выразила надежду на то, что Россия не будет использовать Северный поток-2 в политических целях.

— Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождения мнений, но оно также не отменяет все разногласия (между сторонами — Ред.). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера, — уточнила канцлер.

Напомним, в договоренностях по Северному потоку-2 прописаны гарантии для Украины.

В частности, официальный Берлин будет принимать меры (например, вводить санкции) в случае, если РФ будет давить на другие страны для поставок энергоносителей.